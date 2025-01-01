В Перми 62% родителей школьников поддержали возвращение отметок за поведение Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

Руководитель Министерства просвещения РФ не исключил возможность возобновления оценивания поведения школьников уже в ближайшем осеннем семестре. Согласно исследованиям SuperJob, в Перми 62% родителей школьников высказываются в поддержку этой идеи.

Отцы демонстрируют большую склонность к возвращению оценок за поведение (72% против 53% матерей). Опрашиваемые считают, что «необходимо контролировать воспитательный процесс», и что «авторитет педагога ослаблен, а оценка поведения поможет усмирить чересчур дерзких учеников».

Педагоги выражают ещё большую поддержку данной инициативе: 86% выступают за возобновление процедуры. Их отзывы особенно эмоциональны: «Не только оценивать, но и исключать из учебного заведения за неприемлемое поведение», «Родителям следует адекватно оценивать проблемы своих детей, поскольку зачастую им требуется помощь психолога».

Среди трудоспособного населения инициативу поддерживают 61%, причём мужчины проявляют большую склонность к поддержке, чем женщины. С возрастом респондентов уровень поддержки увеличивается: 72% среди лиц старше 45 лет, в то время как среди молодёжи до 34 лет этот показатель составляет 51%.

16% опрошенных выступают против, аргументируя тем, что это «метод оказания давления на родителей» и «способ перевода ребёнка на домашнее обучение».

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