Следком установит обстоятельства гибели на пожаре жителя Кочёвского округа Прикамья Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

По факту гибели местного жителя в результате пожара следователи Гайнского межрайонного отдела Следственного комитета России по Пермскому краю проводят проверку.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, по предварительным данным, 24 марта утром в частном доме в д. Вершинино Кочёвского округа Пермского края вспыхнул пожар. После тушения огня в здании было найдено тело мужчины 1966 г. р.

Предполагается, что причиной пожара стало небрежное обращение с огнём во время курения. Огонь охватил 25 кв. метров.

В настоящее время следователь осмотрел место происшествия и назначил судебные экспертизы для выяснения причин пожара и смерти человека. По итогам проверки будет принято решение в соответствии с процессуальным законодательством.

Следственное управление призывает жителей региона соблюдать правила пожарной безопасности в быту. Необходимо регулярно проверять электропроводку и розетки, не курить в постели и не оставлять включённые электроприборы без присмотра.

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