На остановках Перми разрешили устанавливать лайтбоксы Для их размещения на торги в 2025 году выставят 40 павильонов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми на остановках общественного транспорта разрешили устанавливать лайтбоксы. Как пояснила на заседании гордумы первый замглавы администрации Яна Фурман, двусторонние рекламные конструкции будут монтировать в боковые стенки павильонов. Всего в этом году на торги планируется выставить 40 пунктов для оборудования лайтбоксами.

По словам Фурман, их установка не будет мешать обзору транспорта, при этом увеличит освещённость улиц в тёмное время, позволит информировать большее количество жителей о крупных мероприятиях, а также будет способствовать поступлению дополнительного дохода в муниципальный бюджет. Установка и содержание лайтбоксов будет осуществляться распространителями рекламы.

Изменения вносятся в правила благоустройства Перми в соответствии с федеральными нормами. Документом также определяются требования к устанавливаемым конструкциям: так, внутренняя сторона должна быть в виде электронно-цифрового экрана, другая — либо такая же, либо статичная, но с подсветкой.

Законопроект прошёл публичные слушания и получил поддержку депутатов.

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