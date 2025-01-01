По искам прокурора инвалидов в Перми обеспечили протезами и креслами-колясками Поделиться Твитнуть

Прокурор Кировского района Перми обратился с исками в суд о возложении на отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пермскому краю обязанности обеспечить инвалидов техническими средствами реабилитации (ТСР) в соответствии с индивидуальными программами.

Ранее надзорный орган выявил, что инвалиды Перми не обеспечиваются необходимыми изделиями в установленные законом сроки.

После вмешательства прокуратуры нарушения были устранены: нуждающимся выдали кресла-коляски, слуховые аппараты, ушные вкладыши, протезы и другие необходимые ТСР.

Также решениями суда в пользу граждан взыскана компенсация морального вреда.

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