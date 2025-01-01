В жёстком ДТП в Пермском крае пострадали пять человек Трое госпитализированы Поделиться Твитнуть

фото предоставлено поисково-спасательной службой Кунгурского округа

Как сообщили в поисково-спасательной службе Кунгурского округа (КМО), на трассе Кострома-Пермь, на подъезде к Кудымкару, произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие.

Два автомобиля, «Рено Симбол» и ВАЗ-2115, столкнулись на 60-м километре указанной автодороги 23 марта в 07:25 утра. По предварительной версии, водитель автомобиля «Рено Симбол», не приняв во внимание состояние дороги и не выбрав безопасную скорость, потерял контроль над управлением и выехал на встречную полосу, что привело к лобовому столкновению.

В результате инцидента пострадали водитель ВАЗ-2115, водитель «Рено Симбол», а также пассажирки иномарки, родившиеся в 1998, 1984 и 1959 годах. Трое из пострадавших были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

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