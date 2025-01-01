ИД «Компаньон» проведёт встречу с директором оперного театра Анной Волк и дирижёром Владимиром Ткаченко Мероприятие состоится в рамках клуба «В КОмпании театралов» Поделиться Твитнуть

Первая встреча клуба «В КОмпании театралов», организованная ИД «Компаньон», пройдёт 26 марта в ресторане "Тайная В.". Спикерами выступят директор Пермского театра оперы и балета им. Чайковского Анна Волк и главный дирижёр театра Владимир Ткаченко. Модераторы беседы — главный редактор ИД «Компаньон» Юлия Усольцева и редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Юлия Баталина.

«В КОмпании театралов» — это уникальное пространство для всех, кто увлечён театром и культурой. Мероприятия призваны объединить людей, интересующихся искусством, и создать платформу для живого общения с профессионалами театральной сферы. В рамках клуба пройдут встречи с актёрами, режиссёрами, художниками и другими специалистами, которые будут делиться своим опытом и вдохновением.

В рамках клуба пройдут обсуждения спектаклей, мастер-классы, лекции и открытые беседы, где участники смогут задавать вопросы и получать советы от экспертов.

«Издательский дом «Компаньон» уже более 20 лет активно освещает культурные события региона. Театральная жизнь: премьеры, фестивали, новые проекты — вызывают неподдельный интерес читателей и партнёров издательского дома. В этом году мы решили не ограничиваться лишь журналистскими материалами. Мы хотим создать дискуссионную площадку для людей, интересующихся театральной жизнью, и желающих узнавать новое в этой сфере в кругу единомышленников», — рассказывает главный редактор ИД «Компаньон» Юлия Усольцева.

События клуба «В КОмпании театралов» будут проходить на регулярной основе.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.