Власти Перми не подтвердили замену темы «Разговоров о важном» в школах Поделиться Твитнуть

Министерство образования Пермского края

В Перми начали распространяться неподтверждённые сведения о вероятных корректировках в программе школьных занятий «Разговоры о важном». Утверждалось, что вместо изучения наследия композитора Петра Ильича Чайковского ученикам могут предложить беседу об отношениях между Россией и США.

Поводом для этих заявлений послужила фотография некоего распоряжения департамента образования, предположительно направленного в образовательные учреждения города, сообщает портал 59.ru.

В администрации Перми опровергли факт существования подобного документа, отметив, что тематическое наполнение занятий определяется исключительно Министерством просвещения РФ и не может быть изменено на местном уровне.

Согласно официальному порталу проекта «Разговоры о важном», на 31 марта запланирован урок, посвящённый композитору Чайковскому.

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