Под Пермью построят логистический комплекс для малого и среднего бизнеса Инвестиции в проект составят 543 млн рублей Поделиться Твитнуть

В д. Паздерино Пермского муниципального округа планируют построить логистический комплекс для малого и среднего бизнеса. Проект 24 марта получил статус «приоритетного инвестиционного». Это позволит инвестору получить земельный участок под реализацию на льготных условиях.

«На территории логистического комплекса разместятся склады для коммерческого использования малого и среднего бизнеса, паркинг, столовая, административно-офисные помещения. Инвестиции в проект составят 543 млн руб. Новые логистические мощности рассчитывают ввести в эксплуатацию в 2027 году», — сообщается на сайте краевого правительства.

Реализацией проекта будет заниматься компания «Прайм-Логистик». По информации властей, инвестор имеет опыт успешного строительства крупных торговых центров в Москве, Казани и Оренбурге.

Кроме того, компания намерена профинансировать развитие социальной инфраструктуры и социально значимые проекты в Пермском муниципальном округе. Вложения составят не менее 1,5 млн руб.

По данным сайта checko.ru, ООО «Прайм-Логистик» было зарегистрировано в ноябре 2024 года в Перми. Основной вид деятельности — покупка и продажа собственного недвижимого имущества. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Учредителем и генеральным директором является Михаил Авдеев, учредитель московского ООО «Юджин-Эстейт», которое также занимается покупкой и продажей недвижимости, и соучредитель московского ООО «ИТ» — компании по аренде и управлению недвижимостью.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.