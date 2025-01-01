Пермячка получила документы о рождении в 21 год Она не посещала детский сад и школу Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба правительства Пермского края

Жительница Перми получила свидетельство о рождении только в 21 год. Как рассказал в соцсетях уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко, с самого рождения она жила без каких-либо документов.

«Её мать в своё время не обратилась в органы ЗАГС для получения свидетельства о рождении дочери. К сожалению, девочка не посещала детский сад и недолго училась в воскресной школе, после чего мама не отдала её и в обычную школу», — сообщается в публикации.

Чтобы получить документы, девушка начала обращаться в разные инстанции с 18 лет, но установить факт её рождения можно было только через суд. После этого пермячка обратилась к уполномоченному по правам человека, где ей оказали помощь в суде, и она получила необходимый документ. В данный момент ей помогают оформить и паспорт гражданина РФ.

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