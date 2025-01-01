Ипотеку под 6% годовых могут взять жители 24 городов Пермского края Но возрастные ограничения домов станут препятствием Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 1 апреля условия программы «Семейная ипотека» претерпевают изменения. Ранее льготная ставка в 6% распространялась только на покупку квартир в новостройках, теперь же она будет доступна и на вторичном рынке недвижимости. Однако это касается лишь тех населенных пунктов, где строительство нового жилья практически не ведётся.

На сайте «ДОМ.РФ» опубликован перечень из 901 российского города, жители которых смогут воспользоваться обновленными правилами. Критерием отбора стало наличие не более двух строящихся многоквартирных домов на начало 2025 года. В этот список вошли 24 города Пермского края — речь идёт об Александровске, Губахе, Гремячинске, Кудымкаре, Кунгуре, Березниках, Усолье, Верещагино, Горнозаводске, Добрянке, Кизеле, Краснокамске, Лысьве, Нытве, Осе, Оханске, Соликамске, Чайковском, Чердыни, Чернушке, Чусовом, Чермозе, Красновишерске, Очёре.

Воспользоваться льготной ставкой смогут семьи с детьми до 6 лет включительно. При этом квартира должна находиться в доме не старше 20 лет и не признанном аварийным.

Эксперт в сфере недвижимости Надежда Гусева сообщила изданию «КП-Пермь», что возрастные ограничения домов могут стать препятствием для многих молодых семей. По её словам, из 24 прикамских городов, вошедших в список, новое строительство ведётся лишь в пяти. Предложений, соответствующих условию программы (до 20 лет), практически нет.

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