В Перми появится инклюзивное кафе, где будут работать люди с ОВЗ Адрес заведения авторы не раскрывают Поделиться Твитнуть

В Перми готовится к открытию инклюзивное кафе «Тыква», где будут работать люди «серебряного возраста» и с ограничениями по здоровью. Информация об этом размещена в официальной группе заведения на сайте «ВКонтакте».

«Это пространство, где каждый найдёт своё место. Мы верим, что все достойны возможности проявить свои таланты и найти своё место в обществе. Среди гостей мы тоже будем рады видеть людей с разными возможностями по здоровью, для этого мы создадим необходимые условия», — сообщается на стене сообщества.

На площадке кафе планируется проводить тематические вечера, мастер-классы, игры для детей и взрослых. Как отмечают авторы, подобного проекта в Перми ещё нет, и «Тыква» станет первым в городе. Запуск ожидается в ближайшее время, информация о месте расположения заведения пока не раскрывается.

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