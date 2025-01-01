Города России делятся опытом успешного применения пермского реагента «Бионорд» Его эффективность отметили во Владимирской области, Ижевске, Томске и Златоусте Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УЗПМ

В ходе прошедшей недели сразу несколько регионов страны поделились результатами сезонного содержания дорог, отметив высокую эффективность современного противогололёдного материала «Бионорд», произведённого Уральским заводом противогололёдных материалов (УЗПМ).

Опыт муниципалитетов городов Владимирской области, Томска, Ижевска и крупнейшей управляющей компании Златоуста наглядно демонстрирует, как качественные противогололёдные материалы способны заметно повысить безопасность и комфорт городской среды даже при нестабильной погоде.

В Ижевске «Бионорд Универсальный» и «Бионорд Двухфазный» применяют более десяти лет. Коммунальные службы в этом году использовали почти 13 тыс. т противогололёдных материалов, в том числе «Бионорда». Глава города Дмитрий Чистяков назвал зимний сезон «уникальным» из-за постоянно меняющихся температур, однако подчеркнул, что отказ от реагентов сильно увеличил бы риск ДТП и травм на дорогах и тротуарах. По оценкам мэрии, грамотное использование «Бионорда» в сочетании с вывозом снега помогло избежать прошлогодних проблем, а горожане положительно оценили итоги зимней уборки.

Томск в текущем сезоне вновь вернулся к противогололёдной обработке реагентами после длительного перерыва, вызванного потеплением. Как сообщили в пресс-службе мэрии, «Бионорд» хорошо показал себя на центральных магистралях, а также в Кировском и Советском районах. По итогам зимы будет проведена дополнительная оценка эффективности и собраны мнения жителей. Уже сейчас многие томичи, по данным городских сообществ, отмечают, что дороги и тротуары выглядят чище и безопаснее, когда для обработки используется «Бионорд».

В городах Владимир и Александров «Бионорд-универсальный», созданный по технологии «Единой гранулы» и соответствующий ГОСТ 58427—2020, помог оперативно устранять образующийся лёд. Из-за малоснежной, но с частыми перепадами температуры, зимы коммунальным службам пришлось уделять особое внимание гололедице. Несмотря на аномально мягкие погодные условия, реагент отлично справился со своей задачей. Кроме того, муниципалитет Владимира сумел сэкономить порядка 32 тонн «Бионорд-универсального» для следующего сезона, что подчеркивает разумный расход материала и его продуманную дозировку.

В Златоусте жители многоквартирных домов по ул. 40 лет Победы и ул. Урицкого высоко оценили применение «Бионорда» во дворах. По словам горожан, тротуары оставались чистыми и безопасными на протяжении всей зимы и ранней весны, а грязь практически перестала заноситься в подъезды. В результате и жителям, и дворникам стало проще поддерживать порядок, причём расход реагента удалось оптимизировать уже в первые недели использования.

Эксперты отмечают, что в городах, активно использующих реагенты линейки «Бионорд», снижается колейность, сокращается количество аварий и травм, а также упрощаются уборочные работы. Важным преимуществом также называют экономичный расход: благодаря специальным добавкам в составе и технологии «Единой гранулы» требуется меньше материала по сравнению с песко-соляными смесями, а такие негативные эффекты как грязь и наледь при применении «Бионорда» практически отсутствуют.

Реклама. ООО «Уральский завод противогололедных материалов». erid: 5C7FMwReQKpJ3U93PMritCFXJKop6GzVt9fJSxfcJqczEJGttRnpBQbRxPvh212w

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.