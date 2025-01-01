В разных районах Перми началось расселение пяти аварийных домов Земельные участки под этими домами уже изъяты Поделиться Твитнуть

ул. Карпинского, 76

«Яндекс.Карты»

Как сообщили в городском управлении жилищных отношений, в разных районах Перми началось расселение пяти домов, признанных аварийными. Владельцам квартир направлены проекты договоров, в документах указаны условия передачи их недвижимости в собственность муниципалитета. Процедура изъятия земельных участков под этими домами для муниципальных нужд уже завершена.

Так, под расселение попал дом №76 по ул. Карпинского, где насчитывается 17 квартир общей площадью 640,6 кв. м. В доме №17 на ул. Красные Казармы ранее находилось 16 квартир общей площадью 849,40 кв. м. Дом №20 по 12-й линии включает 8 квартир общей площадью 220,40 кв. м, а в доме №31 по 10-й линии расположено 3 квартиры общей площадью 123,6 кв. м. В доме №5 по ул. Двинской находится 12 квартир общей площадью 642,1 кв. м.

В зависимости от формы собственности, жильцам аварийных домов будет предоставлена денежная компенсация либо равноценное благоустроенное жильё.

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