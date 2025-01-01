По итогам февраля спрос на персонал в Пермском крае снизился на 10% Наиболее дефицитной профессией в регионе является врач Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно информации от hh.ru, в Пермском крае в феврале 2025 года наблюдалось снижение потребности в работниках на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как по России в целом зафиксирован рост на 8%. Вместе с тем, активность соискателей в регионе значительно возросла: количество резюме увеличилось на 42% за год (по стране этот показатель составил +13%).

В настоящее время на каждую вакансию в Пермском крае приходится в среднем 4,8 резюме (по России — 5,1), что указывает на сбалансированность рынка труда (оптимальным считается диапазон от 4,0 до 7,9 резюме на одну вакансию).

Некоторые отрасли по-прежнему сталкиваются с нехваткой специалистов, особенно это касается розничной торговли (1,5 резюме на вакансию), медицины и фармацевтики (1,8), а также производства и сервисного обслуживания (3).

Наиболее дефицитными профессиями в Пермском крае, по данным hh.ru, являются врачи: на одну вакансию приходится всего 0,4 резюме потенциальных кандидатов.

Также работодатели испытывают трудности с поиском дворников (0,7 резюме), администраторов магазина и торгового зала (1,3), продавцов-консультантов и кассиров, электромонтажников, главных врачей и заведующих отделениями, товароведов (по 1,4), поваров, пекарей и кондитеров (1,5), токарей, фрезеровщиков и шлифовщиков (1,6), а также сварщиков (1,9).

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