Медведи в Пермском крае вышли из спячки Поделиться Твитнуть

фото госинспектора Вишерского участка природного парка «Пермский» А.В. Малкова

Недалеко от камня Писаный, который находится на Вишерском участке природного парка «Пермский», были обнаружены следы молодого медведя, явно вышедшего из спячки. Об этом сообщили в Дирекции ООПТ Пермского края.

В организации отметили, что пробуждение медведей от зимней спячки весной — это не одномоментное событие, а постепенный процесс, который может растянуться на несколько суток, а то и недель. В этот период наблюдаются следующие изменения: температура тела постепенно возвращается к нормальным значениям; сердечный ритм ускоряется, а дыхание становится более размеренным и глубоким; почки и печень восстанавливают свою полноценную работу; спустя некоторое время, обычно через несколько дней или недель после пробуждения, у медведя просыпается аппетит, и он начинает активно заниматься поиском пищи.

Специалисты напоминают, что в поисках еды голодные медведи могут приближаться к жилищам людей. Особенно опасны в этот период встречи с медведицей и медвежатами. Медведица может напасть на человека, пытаясь защитить потомство. Чтобы избежать опасности, при встрече с медведем рекомендуется остановиться, сохранять спокойствие и не провоцировать животное, например не кричать и не бросать в него предметы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.