Медведи в Пермском крае вышли из спячки
Недалеко от камня Писаный, который находится на Вишерском участке природного парка «Пермский», были обнаружены следы молодого медведя, явно вышедшего из спячки. Об этом сообщили в Дирекции ООПТ Пермского края.
В организации отметили, что пробуждение медведей от зимней спячки весной — это не одномоментное событие, а постепенный процесс, который может растянуться на несколько суток, а то и недель. В этот период наблюдаются следующие изменения: температура тела постепенно возвращается к нормальным значениям; сердечный ритм ускоряется, а дыхание становится более размеренным и глубоким; почки и печень восстанавливают свою полноценную работу; спустя некоторое время, обычно через несколько дней или недель после пробуждения, у медведя просыпается аппетит, и он начинает активно заниматься поиском пищи.
Специалисты напоминают, что в поисках еды голодные медведи могут приближаться к жилищам людей. Особенно опасны в этот период встречи с медведицей и медвежатами. Медведица может напасть на человека, пытаясь защитить потомство. Чтобы избежать опасности, при встрече с медведем рекомендуется остановиться, сохранять спокойствие и не провоцировать животное, например не кричать и не бросать в него предметы.
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