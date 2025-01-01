В Пермском крае инженер-электронщик получил тяжёлые травмы при ремонте станка Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае региональная трудовая инспекция изучает обстоятельства серьезного инцидента, случившегося с инженером-электронщиком компании «Радиус-Сервис», специализирующейся на производстве гидравлических и пневматических систем.

По информации, предоставленной работодателем, 20 марта 2025 года утром сотрудник, ремонтируя токарно-фрезерный станок, оказался заблокирован внезапно сработавшим элементом оборудования.

Медицинское заключение указывает на множественные переломы ребер, гидроторакс и ушибы груди, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

В настоящее время создается комиссия для расследования. Планируются опросы пострадавшего и ответственных лиц, а также правовая экспертиза документов, связанных с работой сотрудника.

В связи с инцидентом в отношении ООО «Фирма «Радиус-Сервис» будет проведена экстренная проверка. При выявлении нарушений трудовых норм будут применены административные меры, а материалы расследования передадут в следственные органы для рассмотрения вопроса об уголовной ответственности.

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