Прикамский бизнесмен осуждён за торговлю галошами без маркировки Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

В Чернушке местный предприниматель осуждён за торговлю резиновыми сапогами и галошами без надлежащей маркировки. Об этом сообщили в ГУ ФСПП по Пермскому краю.

Долгое время бизнесмен не обращал внимания на замечания контролирующих органов, касающиеся ненадлежащего товарооборота в его магазине. Ему регулярно выносились предупреждения о недопустимости нарушения требований маркировки обувной продукции.

К моменту подачи иска в суд было зафиксировано уже около 2 тыс. случаев реализации товаров с кодами идентификации, не зарегистрированными в системе «Честный знак». При этом предприниматель не спешил устранять выявленные нарушения и продолжал продавать обувь.

В ходе судебного заседания ответчику было предъявлено требование прекратить продажу немаркированных изделий и обеспечить внесение кодов идентификации всего товара в систему ГИС МТ «Честный знак». Суд удовлетворил иск Роспотребнадзора, поскольку усматривалось нарушение прав широкого круга потребителей, и обязал предпринимателя привести в порядок работу своего розничного предприятия.

Исполнительный лист был направлен в отделение судебных приставов по Чернушинскому и Куединскому районам. Однако угроза применения мер принудительного исполнения, в случае игнорирования решения суда, не побудила должника к немедленным действиям. В установленный законом срок нарушения не были устранены, и предпринимателю был назначен штраф в размере 5000 рублей. Лишь после вынесения постановления о взыскании исполнительского сбора мужчина и его сотрудники зарегистрировали весь ассортимент обуви в необходимом реестре.

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