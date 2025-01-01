На пермской телебашне включат фиолетовую подсветку Акция проводится в День больных эпилепсией Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В среду, 26 марта, Пермский филиал Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) включит на телебашне специальную художественную иллюминацию в знак солидарности с людьми, страдающими эпилепсией.

В этот день, с 19:00 до полуночи, главная пермская телебашня засияет фиолетовым светом, поддерживая кампанию по повышению осведомленности об эпилепсии — одном из самых распространенных неврологических расстройств.

Ежегодно 26 марта в День больных эпилепсией по всему миру проводятся мероприятия, направленные на распространение знаний о заболевании и обучении навыкам оказания первой помощи при эпилептических припадках. Фиолетовый или лавандовый цвет выбран международным символом борьбы с эпилепсией, поскольку считается, что он оказывает успокаивающее воздействие на нервную систему, уменьшает чувство тревоги, беспокойства и страха.

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