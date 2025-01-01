Названы адреса домов в Перми, где на неделе отключат воду Поделиться Твитнуть

В компании «Новогор-Прикамье» сообщили о проведении в Перми плановых профилактических работ на водопроводных сетях в последнюю неделю марта. В связи с работами, в некоторых домах будет временно приостановлено водоснабжение.

Так, в связи с заменой задвижки на ул. Бушмакина 26 марта с 9:00 до 19:00 без воды останутся дома по адресам: ул. Можайская, 9, 18, 20; ул. Бушмакина, 10.

Из-за работ на сетях сторонней организации на ул. Овчинникова 26 марта с 10:00 до 17:00 воду отключат в домах на ул. Овчинникова 2, 8, ул. Горняков 3, 5а, 7, ул. Мильчакова 15, 17.

В связи с ремонтом водопровода на ул. Астраханской с 10:00 29 марта до 10:00 30 марта без воды останутся дома на ул. Закамская 16-44а, ул. Ласьвинская, 1а, 6, 10, ул. Астраханская, 5.

В «Новогоре» просят отнестись к отключениям с пониманием и рекомендуют заранее создать необходимый запас воды.

О сообщениях об аварийных ситуациях (отключение холодной воды, аварии на водопроводе и канализации) и заявках на подвоз воды обращайтесь в диспетчерскую службу по телефону 2100-680.

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