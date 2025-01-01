Предприятие из Пермского края продало за границу древесину с полиграфом Поделиться Твитнуть

уссурийский полиграф / фото: moyaokruga.ru

Совместная проверка, проведённая экспертами Россельхознадзора и работниками прокуратуры, выявила нарушения в ООО «ПЛС Групп» (Менделеево), специализирующемся на экспорте хвойных пиломатериалов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Установлено, что партия пихты, подготовленная для отправки в Туркменистан и Таджикистан, поражена опасным карантинным вредителем — полиграфом уссурийским (Polygraphus Proximus Blandford). Компания не обеспечила отделение зараженного леса от остальной продукции и не сообщила в Россельхознадзор о выявлении признаков заражения в процессе хранения и подготовки к экспорту.

В итоге ООО «ПЛС Групп» была признана виновной в административном правонарушении по ст. 10.3 КоАП РФ, касающейся нарушения правил обращения с подкарантинной продукцией. Компании грозило наложение штрафа или временное прекращение деятельности на срок до 90 дней. Благодаря оперативной оплате штрафа, сумма санкций была уменьшена вдвое.

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