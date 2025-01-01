Заместителем министра транспорта Пермского края назначен Максим Михеев Максим Зорин оставил свой пост Поделиться Твитнуть

В Министерстве транспорта Пермского края произошла смена заместителя министра. Максим Зорин, отвечавший за интеллектуальную транспортную систему и цифровую модернизацию, оставил свой пост. Как уточняет «Коммерсантъ-Прикамье», произошло это ещё в феврале. Причины его ухода в ведомстве не разглашаются. На освободившуюся должность назначен Максим Михеев.

До этого назначения Михеев занимал позиции главного эксперта в ГБУ ПК «Центр информационного развития Пермского края» (с 2021 по 2024 год) и заместителя директора в ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края» (в 2024 году).

В должности замминистра Михеев будет руководить отделом организационной работы (включая взаимодействие с обращениями граждан), заниматься вопросами контрактации министерства и подведомственных учреждений, курировать деятельность ГКУ «ЦБДД Пермского края», а также отвечать за цифровизацию транспортной сферы и обеспечение информационной безопасности.

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