На этой неделе в Прикамье ожидается потепление до +10 градусов Поделиться Твитнуть

По данным ГИС-центра ПГНИУ, на этой неделе в Пермском крае температура воздуха будет постепенно повышаться с +3…+8˚ до +5…+10˚. Синоптики обещают с 24 марта наступление метеорологической весны.

«Преимущественно солнечная погода, отсутствие осадков (кроме субботы), начало метеорологической весны на всей территории края под влиянием северной периферии антициклона с центром над севером Казахстана», — рассказали в ГИС-центре ПГНИУ.

Уже в ближайший вторник, 25 марта, на северо-западе региона вероятно первое достижение отметки +10˚. В то же время 27-30 марта в некоторых районах Прикамья возможны дожди и мокрый снег.

Сегодня днём, 24 марта, серьёзно потеплеет. В Перми температура воздуха прогреется до +5°, а по краю — от +3° до +6°.

К 30 марта, по предварительному прогнозу, на большей части Прикамья воздух прогреется до +10° и выше.

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