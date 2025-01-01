В Перми лишь у 17% женщин спрашивают о планировании ребенка во время трудоустройстве Пермячкам с доходом выше 100 тысяч рублей задают этот вопрос чаще Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Аналитики портала SuperJob выяснили, что около 17% пермячек сталкиваются с вопросом о планировании детей при трудоустройстве на работе. В то же время большинству из респонденток (75%) не приходилось отвечать на подобные вопросы при собеседовании. Об этом пишет газета «Пятница» со ссылкой на исследование портала.

Что интересно, подобный вопрос задают женщинам до 35 лет — 21%, а пермячки от 35 до 45 лет сталкиваются с таким вопросом при трудоустройстве только 13%. При этом женщины с высшим образованием оказываются в таких ситуациях чаще, нежели со средним профессиональным.

В целом участниц опроса, чей доход составляет более 100 тыс. руб. спрашивают о детях чаще, чем тех, кто зарабатывает меньше. Соотношение в этом случае: 20% против 15%.

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