В Прикамье огнеборцы спасли на пожаре в Добрянке 8 человек В квартире многоэтажного дома загорелась мебель Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю рассказали о пожаре в жилом доме на ул.Энгельса в Добрянке.

В ведомстве уточнили, что сообщение о возгорании поступило 22 марта в 9:37. К месту вызова выехали 16 спасателей на пяти спецмашинах.

По прибытии было установлено, что горит мебель в квартире на третьем этаже. До прибытия пожарных из квартиры самостоятельно эвакуировался мужчина. Прибывшие пожарные вывели из здания восемь человек, в том числе троих детей.

Как выяснилось, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки. В квартире загорелась мебель

Площадь пожара составила 9 кв.м. Открытое горение огнеборцы ликвидировали в 9:54.

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