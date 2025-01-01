В Перми жильё подопечного психоневрологического интерната стало квартирой будущего В ней живут сироты с инвалидностью и учатся самостоятельности Поделиться Твитнуть

Участники проекта «Вернуть будущее» фонда «Дедморозим» Илья и Влад как сироты с инвалидностью под присмотром взрослых учатся быть самостоятельными. Они заселились в квартиру будущего. Это стало возможным за счёт предоставления жилья, которое они получили по договору аренды от клиента психоневрологического интерната. На сегодняшний день такой опыт является для Прикамья уникальным.

Как сообщила координатор Службы сопровождаемого проживания Наталья Цветова, Илья и Влад жили в арендованной фондом квартире, но хозяин решил продать её, а найти новую оказалось непросто, потому что есть определённые требования (доступность среды, количество комнат и др.).

Фото: фонд "Дедморозим"

«В надежде я написала в Министерство труда и социального развития. И выход нашёлся — нам предложили квартиру, которая принадлежит клиенту психоневрологического интерната», — пояснила Наталья.

Чаще всего недееспособные люди, оставшиеся без попечения близких, например после смерти родственников, оказываются в психоневрологических интернатах или центрах соцобслуживания. Как правило, квартиры этих людей остаются в их собственности, но там никто не живёт. В то же время в обязанности органов опеки входит задача обслуживания такого жилья, наблюдение за сохранностью имущества, оплата коммунальных услуг.

По словам Натальи Цветовой, с законным представителем недееспособного человека, то есть с директором интерната, был заключён договор аренды квартиры.

«Деньги за оплату квартиры будут идти на счёт клиента интерната, что является законным распоряжением его имуществом. Но далеко не во многих регионах существует такая практика», — пояснила Цветова.

Илья нашёл сестру, а Влад впервые встал на ноги. Сейчас ребятам уже помогают перевозить вещи, и мальчики привыкают к новой квартире будущего. Поддержать этот проект может любой человек на сайте dedmorozim.ru.

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