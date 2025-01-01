Прокуратура помогла жене участника СВО из Прикамья отстоять права на детские льготы Поделиться Твитнуть

В Пермском крае прокуратура помогла жене участника СВО восстановить положенные льготы на детей, сообщили в пресс-служде надзорного органа.

Проблема с предоставлением льгот супруге военнослужащего возникла в Верещагинском районе. Женщина обратилась с просьбой об освобождении от платы за детский сад для своих детей, так как её муж был призван на военную службу по контракту и направлен в зону проведения специальной военной операции. Несмотря на приказ директора детского сада о предоставлении льготы, она была применена только со дня подачи заявления, а не с момента начала военной службы мужа.

Для защиты своих интересов женщина обратилась в районную прокуратуру. Проверка, проведённая надзорным органом, подтвердила необходимость перерасчёта. Соответствующее представление было направлено руководителю дошкольного учреждения.

В результате женщине была возвращена незаконно удержанная сумма.

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