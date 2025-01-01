В пермский центр «Помощь здесь» обратились уже более 860 участников СВО Поделиться Твитнуть

Юлия Усольцева

В пресс-службе администрации Перми сообщили, что за время работы городского центра «Помощь здесь» на «горячую линию» поступило более 1600 звонков, за помощью обратились более 860 участников СВО и членов их семей.

Городской центр осуществляет координацию работы районных центров поддержки участников спецоперации и их близких. Звонки с «горячей линии» направляются в соответствующие районные отделения в зависимости от места жительства звонившего.

Основными запросами, поступающими в городской и районные центры «Помощь здесь», являются вопросы о льготах и выплатах (материальная поддержка, единовременные пособия, льготы для детей и на оплату коммунальных услуг), запросы на бытовую помощь для семей участников СВО, консультации юристов, медицинская и психологическая поддержка, организация сбора гуманитарной и финансовой помощи для военнослужащих, оформление статуса «Участник боевых действий» и получение справок, подтверждающих участие в СВО, а также вопросы трудоустройства, жилищного обеспечения и досрочного выхода на пенсию.

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