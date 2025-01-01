Для развития беспилотных авиасистем Пермский край получит 552 млн рублей Деньги выделяет российское правительство Поделиться Твитнуть

фото: завод "Машиностроитель"

Российское правительство выделит Пермскому краю 552,8 млн руб. на формирование научно-производственного центра, специализирующегося на тестировании и развитии компетенций в области БАС (беспилотных авиационных систем). Распоряжение правительства опубликовано на официальном сайте ведомства.

В документе указывается, что в 2025 году между 7 субъектами федерации будет распределено свыше 4 млрд руб. Помимо Пермского края, поддержку в развитии беспилотных технологий получат Нижегородская, Новгородская, Оренбургская, Тульская области, Якутия и Кабардино-Балкария.

В период с 2026 по 2027 годы правительство РФ планирует направить субсидии на аналогичные цели ряду других регионов, в том числе республикам Бурятия, Башкортостан и Татарстан.

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