Память жертв теракта в «Крокус Сити Холле» почтили в Перми Свечи зажгли у импровизированного мемориала Поделиться Твитнуть

фото: ВК "Единая Россия. Пермский край"

В субботу, 22 марта, в день годовщины трагических событий в «Крокус Сити Холле», члены партии «Единая Россия» и активисты «Молодой Гвардии» в Перми отдали дань памяти погибшим в теракте. К акции присоединились ветераны СВО и другие горожане. Об этом сообщили в сообществе ВКонтакте «Единая Россия. Пермский край».

Событие началось с минуты молчания, после которой участники возложили цветы и зажгли свечи у импровизированного мемориала, выражая тем самым свою скорбь и сочувствие.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года около 20:00 по московскому времени. Во время нападения была открыта стрельба и прогремели взрывы: злоумышленники стреляли по мирным гражданам, находившимся в здании, устроили пожар в зрительном зале, после чего покинули место преступления на автомобиле. В результате теракта погибло не менее 145 человек (среди них шестеро детей) и 551 человек получил ранения различной степени тяжести. Здание концертного зала было практически полностью уничтожено в результате взрывов и последовавшего пожара.

Этот теракт стал одним из самых масштабных в новейшей истории России, по числу жертв уступая только террористическому акту в Беслане (2004 год).

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