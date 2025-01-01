После обращения к Александру Бастрыкину сирота из Пермского края получила жильё Поделиться Твитнуть

Александр Бастрыкин / фото: pulse.mail.ru

Дарья Абакумова, сирота из Пермского края, прислала в СКР видеообращение с благодарностью.

С 2009 года она росла в замещающей семье. По закону, по достижении 18 лет ей полагалось собственное жильё. Несмотря на решение суда в её пользу, реализация этого права затягивалась. Чтобы добиться жилья, Дарья написала Председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину через официальную страницу Информационного центра СК России во ВКонтакте.

Дежурный оператор, получив информацию, составил обращение и быстро направил его в СУ СК России по Пермскому краю. Благодаря быстрой реакции сотрудников краевого управления и контролю со стороны руководства, вопрос был решён оперативно. Дарья получила долгожданную квартиру.

В своем видеообращении она выразила искреннюю благодарность главе СК России и сотрудникам ведомства за помощь в решении жилищной проблемы. Она подчеркнула, что без их поддержки добиться соблюдения своих прав было бы очень сложно, рассказали в пресс-службе следкома.

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