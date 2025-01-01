Суд обязал голландскую компанию поставить оплаченную сталь «ОДК-Пермские моторы» Решение принял Арбитражный суд Пермского края Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Арбитражном суде Пермского края удовлетворён иск АО «ОДК-Пермские моторы» против голландского филиала американской фирмы AK Steel International, занимающейся производством стали. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Согласно материалам дела, в начале февраля 2022 года между сторонами был подписан договор о поставке горячепрокатной заготовки из чистого железа ARMCO. Общая стоимость сделки оценивалась в 5,5 тыс. евро.

После того как «Пермские моторы» полностью оплатили заказ 17 февраля, поставщик обязался осуществить отгрузку продукции в течение 21 дня, как это предусматривалось условиями соглашения. Однако, не получив оплаченную сталь, российская компания подала иск в суд в 2023 году.

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