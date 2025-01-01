В Перми уничтожили сыры и мясные деликатесы из Испании и Франции Импорт и сбыт данной категории товаров находятся в РФ под запретом Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

Транспортная прокуратура Перми совместно с таможенными органами и Россельхознадзором провела инспекцию, направленную на предотвращение нелегального ввоза и продажи санкционных товаров в РФ.

В ходе проверки выявлен факт реализации в одном из пермских магазинов более 40 кг сыров и мясных изделий, произведённых в Испании и Франции.

В соответствии с указом президента РФ, импорт и сбыт данной категории товаров находятся под запретом. Конфискованная продукция была утилизирована под контролем надзорных органов и представителя прокуратуры.

В отношении предпринимателя, допустившего нарушение, транспортным прокурором Перми инициированы административные дела по ст. 14.2 КоАП РФ (незаконная торговля товарами, оборот которых ограничен) и 14.43 ч. 1 КоАП РФ (несоблюдение продавцом требований технических регламентов).

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