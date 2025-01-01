ГИБДД усилила контроль ситуации на дорогах Перми Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ближайшие выходные, 22 и 23 марта, пермская Госавтоинспекция активизирует работу по надзору за ситуацией на дорогах.

Особое внимание автоинспекторов будет сосредоточено на предотвращении серьёзных нарушений ПДД, выявлении водителей в нетрезвом виде, а также на профилактике ДТП, спровоцированных нетрезвыми водителями.

«Если вы стали свидетелем управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, просьба незамедлительно сообщить об этом в дежурную часть полка ДПС Госавтоинспекции Управления МВД России по г. Перми по тел. 246-79-00 или 261-99-99», — обратились к участникам движения в ГИБДД Пермского края.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.