ГИБДД усилила контроль ситуации на дорогах Перми
В ближайшие выходные, 22 и 23 марта, пермская Госавтоинспекция активизирует работу по надзору за ситуацией на дорогах.
Особое внимание автоинспекторов будет сосредоточено на предотвращении серьёзных нарушений ПДД, выявлении водителей в нетрезвом виде, а также на профилактике ДТП, спровоцированных нетрезвыми водителями.
«Если вы стали свидетелем управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, просьба незамедлительно сообщить об этом в дежурную часть полка ДПС Госавтоинспекции Управления МВД России по г. Перми по тел. 246-79-00 или 261-99-99», — обратились к участникам движения в ГИБДД Пермского края.
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