За ночь в Прикамье выпало до 10 см снега Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как и предсказывали метеорологи, в ночь на 22 марта Пермский край накрыли обильные снегопады.

Наибольшее количество осадков зафиксировано в Верещагино и Оханске — по 9 мм, в Осе выпало 8 мм, в Кунгуре и Перми — по 5 мм, а в Ножовке и Лысьве — по 4 мм.

В результате снегопадов высота снежного покрова увеличилась до 7 см в Оханске и до 10 см в Осе. В Перми этот показатель составил 4 см, сообщает ГИС-центр ПГНИУ.

Днём 22 марта погода, благодаря влиянию гребня антициклона, существенно улучшится. Практически на всей территории региона установится малооблачная погода, хотя на севере края возможна переменная облачность.

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