В Пермском крае пешеход погиб под колёсами снегоуборщика Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

Дорожно-транспортное происшествие, повлекшее гибель пешехода, случилось 21 марта 2025 года в Губахинском муниципальном округе Пермского края, сообщили в ГИБДД региона.

Приблизительно в 14:40 около дома № 39 по пр. Ленина в городе Губаха фронтальный погрузчик, управляемый молодым человеком 2003 г.р., проводил работы по уборке снега с тротуара.

Согласно предварительным данным, водитель погрузчика, двигаясь задним ходом, проявил невнимательность и не удостоверился в отсутствии пешеходов в зоне манёвра, в результате чего совершил наезд на пешехода 1935 г.р.

Полученные травмы оказались смертельными, и пешеход скончался на месте происшествия.

В настоящее время ведётся расследование обстоятельств ДТП.

Госавтоинспекция обращается к водителям с призывом быть предельно внимательными по отношению к пешеходам, особенно в условиях недостаточной видимости.

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