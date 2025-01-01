В Перми билеты в кино и театр дороже, чем в Екатеринбурге и Казани За последний год театры нарастили свою долю в поиске на 9% Поделиться Твитнуть

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Средняя стоимость билета в кино в городах-миллионниках начинается от 287 руб., в театр — от 770 руб. В Перми цена составляет 310 и 575 руб. соответственно. Такие данные приводят аналитики 2ГИС.

Сообщается, что средняя цена рассчитана по минимальной стоимости билетов в кино и театр на основе представленных в 2ГИС данных на март 2025 года. Бюджетнее всего обойдутся походы в кино в Красноярске, Воронеже и Омске (немногим более 200 руб.). В Екатеринбурге билет обойдётся в 276 руб., в Казани — в 266 руб.

Самые недорогие билеты на спектакли можно купить в Волгограде, Омске и Казани: цены здесь начинаются от 300 руб. Самыми дорогими городами рейтинга с ценой билета от 900 руб. стали Москва, Воронеж и Санкт-Петербург.

При этом в крупных городах чаще ищут кинотеатры, чем театры: соотношение поиска 53,5% на 46,5% в пользу первых. Тем не менее, за 2024 год театры нарастили долю в поиске на 9%. Так, в Перми она составляет 57%. Столицу Прикамья опережает Казань с долей поиска театров в 64%, на третьем месте — Краснодар с 54%.

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