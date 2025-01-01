На повышение рождаемости в Пермском крае в 2025 году выделят 1 млрд рублей Из федерального бюджета направят 956 млн рублей Поделиться Твитнуть

На реализацию национального проекта «Охрана материнства и детства» в Пермском крае в 2025 году направят почти 1 млрд руб., 965 млн из них — средства из федерального бюджета, 40 млн профинансирует регион. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.

В рамках проекта будут реализованы четыре основных направления, в частности, расширение сети женских консультаций, внедрение новых подходов к их работе, повышение доступности ЭКО и модернизация перинатальных центров. Планируется, что к 2030 году 80% женщин, которые проживают в сельских территориях и малых городах будут охвачены медицинской помощью в женских консультациях по месту жительства, 50% женщин репродуктивного возраста — будут охвачены «репродуктивной диспансеризацией».

Доклад представила министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень на заседании Координационного совета по реализации национальных проектов при губернаторе. Всего на эти цели в 2025 году будет направлено более 21,5 млрд руб.

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