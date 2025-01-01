В Пермском крае деятельность легализовали более 400 занятых в лесной отрасли человек Налоговая база по УСН увеличилась на 85 млн рублей Поделиться Твитнуть

В 2024 году, по результатам работы по «обелению» лесной отрасли региона, официально трудоустроено более 400 человек. Об этом в Международный день лесов сообщила руководитель Управления ФНС России по Пермскому краю Наталья Гурова.

Также, по данным налоговых органов, заработную плату своим сотрудникам на 26% увеличил 61 работодатель Пермского края — это привело к дополнительному поступлению зарплатных налогов на сумму более 15 млн руб.

Наталья Гурова отметила, что уже сейчас эта работа принесла в бюджет более 40 млн руб., а за всё время налогоплательщики увеличили налоговую базу по УСН на 85 млн руб.

В целом за 2024 год поступления в консолидированный бюджет РФ от лесной отрасли Прикамья составили 846 млн руб. В Пермском крае реализуется региональный проект по борьбе с уклонением от уплаты налогов в этой сфере, основные задачи которого — официальное трудоустройство сотрудников, легализация лиц, ведущих деятельность без регистрации юридического лица, и сокращение фактов неотражения доходов от реализации лесной продукции.





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