На охрану мостов и путепроводов в Перми из бюджета выделили 15,7 млн рублей Срок оказания услуг – до конца 2026 года Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

МКУ «Пермблагоустройство» ищет подрядчика на оказание услуг по защите городских мостов и путепроводов от актов незаконного вмешательства. Как сообщает «Рифей», начальная (максимальная) цена контракта составляет 15,7 млн руб.

Организация должна будет обеспечить патрулирование мостов через Мулянку на ул. Леонова, через Каму в Орджоникидзевском районе, через Гайву на автодороге Дружбы от ул. Спешилова до ул. Ново-Гайвинской и через шлюзы Камской ГЭС. Также необходимо обеспечить безопасность путепроводов на ст. Блочной у комплекса ПНИПУ, через ж/д пути на Решетниковском спуске и по ул. Промышленной, 127.

Охранять эти объекты необходимо круглосуточно с 15 апреля 2025 года до 20 декабря 2026 года. В задачи также войдут реагирование на подготовку совершения актов незаконного вмешательства в зонах транспортной безопасности объектов и реагирование на нарушение внутриобъектового и пропускного режимов.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 3 апреля. Итоги станут известны на следующий день.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.