Отмечены победители акции «В Новый год — без долгов!» из Перми и Краснокамска Поделиться Твитнуть

Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» вручил подарки победителям акции «В Новый год — без долгов!» из Перми и Краснокамска. Обладателями сертификатов крупной торговой сети стали жители этих городов, ответственно относящиеся к платежам за тепло и горячую воду.

В 2024 году в акции «В Новый год — без долгов!» приняли участие свыше 90 тыс. физических и более 1 тыс. юридических лиц — клиентов Группы «Т Плюс» в Пермском крае. Шанс получить подарки имели клиенты Группы «Т Плюс» в Перми, Лысьве, Березниках, Чайковском и Краснокамске. Для этого необходимо было погасить задолженность за теплоресурсы, оплатить квитанцию за ноябрь и внести рекомендуемый платёж за декабрь до конца декабря 2024 года. Определение победителей прошло путём случайного выбора.

«Вот уже восьмой год подряд мы рады видеть наших клиентов, которым улыбнулась удача в определении победителей акции «В Новый год — без долгов!». Это достойный повод выразить благодарность ответственным людям, которые своевременно платят за тепло и горячую воду, а значит — помогают нам обеспечивать комфорт в домах сотен тысяч жителей региона. Всем нашим клиентам мы рекомендуем следовать примеру счастливчиков, и однажды каждому обязательно улыбнётся удача», — отметил директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Евсей Петров.

Победители акции «В Новый год — без долгов!» 2024 года, которые не смогли посетить церемонию награждения, могут получить подарки в офисе продаж и обслуживания клиентов Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» по адресу г. Пермь, ул. Сибирская, 67 до 30 апреля 2025 года. Для получения необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, и ИНН.

Полный список победителей опубликован на сайте «ЭнергосбыТ Плюс» в разделе «Новости».

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