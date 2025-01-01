В Прикамье простились с участником СВО Рифом Рангуловым Он погиб в зоне боевых действий в начале марта Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Бардымского муниципального округа

В селе Краснояр-I Бардымского муниципального округа 21 марта состоялись похороны участника российской спецоперации на Украине Рифа Рангулова. Об этом сообщили местные власти на официальной странице муниципалитета в соцсетях.

Риф Рангулов родился 16 марта 1974 года в Перми. С 1981 по 1991 год учился в средней школе Нижневартовска, где окончил 11 классов. После поступил учиться в Тобольский многопрофильный техникум и получил там профессию электромонтёра. С 1993 года жил в Бардымском округе.

Фото: администрация Бардымского муниципального округа

В прошлом году, 9 апреля, он подписал контракт с Миноброны РФ и отправился на СВО, где погиб 7 марта этого года. Обстоятельства его смерти не разглашаются.

Местные власти выразили соболезнования родным и близким погибшего.

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