В Москве состоялась стратегическая сессия федерального партпроекта «Историческая память» В работе стратсессии принял участие руководитель регионального исполкома реготделения «Единой России» Станислав Швецов Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

«Мы празднуем 80 лет Победы в Великой Отечественной войне и Год защитника Отечества. Поэтому в этом году мы рассматриваем партпроект «Историческая память» как особую патриотическую миссию партии «Единая Россия» и нашу особую ответственность перед будущими поколениями», — заявил секретарь генсовета партии Владимир Якушев, открывая стратегическую сессию координаторов партпроекта.

Участники всех военных конфликтов должны быть охвачены вниманием партии, подчеркнул секретарь генсовета партии. При проведении мероприятий партпроекта «Историческая память» и в целом ко всей деятельности «Единой России» нужно привлекать тех, кто принимал участие в афганских событиях, в событиях на Кавказе и в других конфликтах, где наши соотечественники теряли жизни и получали ранения, заявил Владимир Якушев.

Проект «Единой России» «Историческая память» объединяет миллионы единомышленников, отметил федеральный координатор партпроекта, руководитель центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин.

«Мы сегодня воюем в информационной войне, и нам важно формировать такую стратегию, такие смыслы, чтобы наша работа была видимой. Привести в нормативное состояние все мемориалы. Создать мемориальные доски героям, муралы. Провести «Диктант Победы», а это — не менее 2 млн участников. Создавать школьные музеи. Наш проект отличает не только наличие сильных смысловых линий, но и создание конкретных объектов», — подчеркнул Александр Сидякин.

В рамках секционной части стратегической сессии, в которой приняли участие 130 координаторов и председателей общественных советов проекта из 85 регионов, были рассмотрены вопросы увековечения памяти Героев России, проблемы и пути сохранения памятников народного достояния РФ, просветительская роль музейного сообщества в современных условиях и работа с молодёжью и детьми.

Также в рамках стратсессии состоялось расширенное заседание общественного совета федерального партийного проекта «Историческая память». Участие в нём приняли председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, секретарь генсовета Владимир Якушев, координатор партпроекта Александр Сидякин.

Станислав Швецов, руководитель регионального исполкома реготделения партии:

— В Пермском крае реализация партийного проекта «Историческая память» находится на особом контроле главы региона, секретаря реготделения «Единой России» Дмитрия Махонина. Наша задача — оберегать историческую память и не допускать её искажения. Это является важным направлением народной программы партии «Единая Россия».

Специальные патриотические мероприятия входят в годовой план работы реготделения. В Год 80-летия Победы их количество равно 80. Наиболее значимыми и масштабными по географии проведения и количеству участников являются «Парта Героя», «Диктант Победы», «Парад Памяти» и «Свеча памяти».

В этом году мы увеличиваем количество площадок для написания «Диктанта Победы». При поддержке ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае продолжаем устанавливать в образовательных учреждениях «Парты Героя» и открывать муралы.

Запускаем совместно с Администрацией губернатора и Пермским госархивом социально-политической истории Поезд Победы «Молотов», экспозиции которого будут посвящены работе оборонных предприятий Перми в годы Великой Отечественной войны.

И это только часть большой системной работы регионального отделения «Единой России» по сохранению исторической памяти Пермского края и нашей страны.

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