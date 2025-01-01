В Свердловском районе Перми расселили два аварийных дома Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В администрации Перми сообщили об окончании расселения двух признанных аварийными домов в Свердловском районе.

В доме №22 по ул. 1-й Бахаревской находилось 8 квартир общей площадью 299,4 кв. м, где проживало 23 человека. В доме №30 по ул. Пихтовой располагалось 11 жилых помещений, занимавших 413,4 кв. м, в которых проживало 20 человек. Все прежние жильцы, в зависимости от прав собственности, получили либо денежные выплаты, либо новые благоустроенные квартиры.

Переселение граждан из аварийного фонда осуществляется в рамках краевых и городских программ.

В мэрии напомнили, что пермяки могут обратиться за консультацией по вопросам расселения и узнать подробности получения компенсаций в городское управление жилищных отношений (ул. Горького, 18).

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