В Прикамье жительницу Кунгура отправили в колонию за двойное убийство Суд приговорил её к 15 годам лишения свободы Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Пермском крае 39-летнюю жительницу Кунгура признали виновной в убийстве двоих знакомых. Её приговорили к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Женщину судили по двум статьям УК: убийство двух лиц, совершённое с особой жестокостью, общеопасным способом, с целью скрыть другое преступление, и поджог.

Как установил суд, ночью 4 февраля 2024 года во время совместного распития спиртных напитков в частном доме в Кунгурском округе между подсудимой и её знакомым произошла ссора, в ходе которой она нанесла ему удар ножом. Мужчина скончался от полученных травм на месте.

После этого злоумышленница решила убить другую женщину, которая находилась в доме, чтобы скрыть следы своего преступления. С этой целью она подожгла дом. Во время пожара потерпевшая скончалась.

В ходе расследования дела следователи СК допросили более 50 свидетелей и провели 19 судебных экспертиз. Также были проведены очные ставки и опознания.

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