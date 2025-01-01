В деревне Паздерино под Пермью загорелась крыша строящегося здания Пострадавших нет Поделиться Твитнуть

Фото: скриншот видео ТГ-канала "Подслушано Закамск"

Днём 21 марта в деревне Паздерино произошло возгорание на крыше здания. Информация о пожаре появилась в соцсетях, где пользователи разметили видеозапись происшествия.

Позже в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю пояснили, что сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 11:20.

К месту вызова выехали 20 огнеборцев и пять единиц спецтехники.

По прибытии первого подразделения пожарной охраны было установлено, что горят строительные материалы на крыше строящегося здания. На пожаре никто не погиб и не пострадал.

Предварительная площадь пожара составила 45 кв. метров. Пожар удалось потушить в 12:16, отметили в ведомстве.

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