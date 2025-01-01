В Перми суд обязал застройщика устранить недоделки в новостройке Владелица двухуровневой квартиры за 20 млн рублей нашла в жилье многочисленные дефекты Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Жительница Перми подала в суд на строительную компанию, которая возвела жилой комплекс в Ленинском районе краевой столицы. В двухуровневой квартире за 20 млн руб., которую пермячка получила по договору дарения, она обнаружила множество недостатков строительных работ. Об этом сообщили в пресс-службе судебных приставов.

В связи с этим женщина обратилась в специализированную организацию, чтобы провести строительно-техническую экспертизу. Экспертиза показала, что в перегородках и стенах квартиры есть трещины. Также присутствует намокание штукатурки наружных стен и следы протечки кровли, нарушена гидроизоляция эксплуатируемой кровли и т.д.

После этого застройщику направили претензию с требованием выплатить стоимость ремонтно-восстановительных работ (около 112 тыс. руб.) и устранить дефекты фасада дома, из-за которых намокают стены в квартире. Однако застройщик проигнорировал претензию, после чего пермячка обратилась в суд.

Сначала женщина хотела вернуть квартиру застройщику, потребовав выплатить ей полную рыночную стоимость в связи с невозможностью проживания в таком жилье, однако экспертиза, проведённая уже в рамках судебного процесса, показала, что недостатки не препятствуют использованию жилья и их можно устранить. Поэтому исковые требования были изменены. В итоге суд встал на сторону собственницы квартиры и обязал строительную компанию устранить дефекты.

Судебные приставы уведомили застройщика о возбуждении исполнительного производства и предупредили об административной и уголовной ответственности за неисполнение решения суда. После этого застройщик устранил все строительные недоделки.

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