Продажи свадебных платьев в Перми выросли на 21% А мужских шортов — в 1,5 раза Поделиться Твитнуть

Специалисты аналитической службы «Авито» провели исследование, чтобы определить, начали ли жители Перми готовиться к весеннему сезону. Для этого они изучили структуру покупок одежды в феврале. Результаты показали, что женщины активно готовятся к свадебным торжествам, а мужчины — к летним отпускам. Спрос на свадебные платья и мужские шорты увеличился на 21 и 55% соответственно.

Среди женской одежды наибольший рост продаж в феврале по сравнению с январём зафиксирован у пиджаков и костюмов (+36%), что объясняется сохраняющимся трендом на «костюмный» стиль. Помимо этого, отмечен рост интереса к купальникам (+10%). Продажи юбок и повседневных платьев также выросли (на 18 и 14% соответственно).

В мужском гардеробе лидером роста стали шорты, продажи которых увеличились в 1,5 раза. Также возрос спрос на пиджаки и костюмы (+35%), рубашки (+22%) и брюки (+7%). Самой востребованной категорией мужской одежды в феврале стали кофты и футболки (35% от общего объёма продаж), а верхняя одежда заняла второе место (21%).

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