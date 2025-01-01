На подстанции «Южная» в Перми начался капитальный ремонт Инвестиции в проект составят более 4,7 млн рублей Поделиться Твитнуть

Министерство ЖКХ Пермского края

В Перми начались работы по модернизации подстанции «Южная», сообщили в региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

Эта подстанция 110/35/6 кВ находится в Индустриальном районе города и обеспечивает электроэнергией промышленные объекты, предприятия торговли, социальные учреждения, а также жилые дома.

В рамках проекта подрядчики проведут капитальный ремонт свыше 180 единиц ключевого оборудования, включая масляные выключатели и разъединители, а также выполнят плановый ремонт двух трансформаторов (мощность каждого 40 МВА).

Финансирование данного проекта превысит 4,7 млн руб.

«Эта модернизация улучшит надёжность и качество электроснабжения потребителей», — подчеркнули в министерстве.

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