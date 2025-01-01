В Перми создан международный патриотический корпус для иностранных студентов В него вошли представители 16 стран Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

В Пермском политехе дан старт работе международного студенческого волонтёрского патриотического корпуса для иностранных обучающихся. В его состав вошли 24 иностранных студента из 16 стран, обучающихся в восьми пермских университетах.

Как сообщили в пресс-службе ПНИПУ, ключевыми принципами формирования волонтёрского объединения стали: изучение истории России как способ интеграции в её социокультурное пространство и добровольческая деятельность как первый шаг в процессе адаптации иностранных учащихся.

Подготовка участников корпуса будет проводиться на базе «Добро.Центра» Пермского политеха при участии Ресурсного центра добровольчества Пермского края и движения «Волонтёры Победы» при поддержке администрации губернатора региона.

Главная задача корпуса — участие иностранных студентов в мероприятиях, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, таких как «Георгиевская ленточка» и «Красная гвоздика», фестивали «Случайный вальс» и «Поезд Победы», церемонии «Возложение цветов» и «Парад Победы».

«Знание истории, героических поступков воинов-фронтовиков и тружеников тыла, ключевых символов и традиций главного национального праздника нашей страны поспособствует сохранению исторической памяти и позволит ребятам лучше понять культурные ценности российского общества», — сказано в информации пресс-службы политеха.

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