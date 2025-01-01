Переработчик молока в Прикамье оштрафован на 150 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Управление Россельхознадзора проверило выполнение ранее выданного предписания ООО «Ильинская коровка», которое занимается переработкой сырого молока и производством молочных товаров в с. Сретенское Ильинского муниципального округа Пермского края.

В частности, ООО было обязано предоставить документацию, подтверждающую производственный контроль поступающего сырья, и выпускать товары, прошедшие необходимую оценку соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции».

В ходе инспекции установлено, что не все пункты исполнены. Для устранения нарушений было выдано новое предписание, сообщили в пресс-службе ведомства.

13 марта в управление поступило постановление мирового судьи Судебного участка № 3 Индустриального судебного района Перми, согласно которому ООО «Ильинская коровка» было признано виновным и оштрафовано на 150 тыс. руб.

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